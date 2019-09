Joker: ecco il nuovo ed entusiasmante trailer del film

E’ senza alcun dubbio uno dei film più discussi ed attesi di quest’anno: gli appassionati del grande schermo non vedono l’ora di puntare gli occhi sulle scene di “Joker” che uscirà il prossimo 3 ottobre e che sembra già essere sulla buona strada per l’Oscar.

Nei panni dello storico nemico dell’uomo pipistrello, Batman, troviamo Joaquin Phoenix che reciterà al fianco di Robert De Niro. Già qualche giorno fa, un trailer aveva agitato gli animi dei fan la cui curiosità è incontenibile.

Allo stesso modo, il nuovissimo trailer – che è possibile vedere sotto – sta letteralmente diventando virale e sono già in molti ad affermare che si tratterà di un vero e proprio successo sotto ogni punto di vista.

Bisogna anche dire che l’esito positivo è da attribuirsi soprattutto alle impeccabili interpretazioni di Joaquin Phoenix e Robert De Niro che, a detta della critica, meriterebbero addirittura una menzione d’onore ai prossimi Oscar.

Non possono che esserne felici i due attori che non hanno ancora mostrato il loro grande lavoro al pubblico di massa ma sono già osannati solo per qualche secondo mostrato nei trailer di presentazione.

Joker è stato diretto da Todd Phillips (regista di Una notte da leoni) e sarà il suo primo film autoriale. La pellicola ha già battuto tutti i record ed è il primo film ispirato ad un personaggio dei comics che partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il film è stato acclamato a Venezia, sia dal pubblico in sala che dalla critica. Molto apprezzate anche le modifiche rispetto alla storia originale che riguardano il più famoso rivale di Batmam.

Non resta dunque che attendere il 3 ottobre per conoscere tutti i dettagli di questa pellicole e confermarne o meno il giudizio positivo conquistato fino ad oggi.