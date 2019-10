Johnny Depp: qualcuno ha vandalizzato la sua stella sulla Walk of Fame

Nel bel mezzo della burrascosa causa legale per il divorzio da Amber Heard, su Johnny Depp piomba l’ennesima tegola destinata a far discutere. Questa volta a mettere in cattiva luce il protagonista della serie Pirati dei Caraibi è stata la notizia della vandalizzazione della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Sulla celebre passeggiata che omaggia i più importanti personaggi del mondo dello spettacolo, qualcuno ha deciso di imbrattare la stella di Johnny Depp che era stata inaugurata nel 1999. Il suo nome è stato qui deturpato con un pennarello nero, usato per scrivere delle accuse infamanti nei suoi confronti.

Le parole phoney a** e b **** scarabocchiate sulla placca su cui è riportato il nome dell’attore non lasciano spazio a dubbi. In altre parole oltre ad essere stato etichettato al pari di un falso, il detrattore lo ha giudicato uno str***o oltre che un bast***o. Al momento non è chiaro chi possa essere stato a compiere il gesto; i primi sopralluoghi hanno però permesso di dedurre che il misfatto sia avvenuto lo scorso giovedì 26 settembre.

Ad ogni modo non è la prima volta che si registrano fatti incresciosi di questo genere. In passato ad essere prese di mira sono state anche le stelle di Donald Trump e di Mariah Carey. La notizia della vandalizzazione della stella del protagonista di Edward mani di forbice giunge in un momento non certo propizio della carriera del 56enne sex symbol statunitense.

Lui, conosciuto anche per far parte del gruppo musicale degli Hollywood Vampires, sta affrontando una tormentata battaglia legale con l’ex consorte, che lo ha accusato di ogni genere di abusi e violenze domestiche. L’attore dal canto suo ha replicato a tono, sostenendo di essere stato più volte vittima di aggressioni da parte della moglie, che in una circostanza lo avrebbe addirittura attaccato con una bottiglia per poi spegnergli una sigaretta sul volto.