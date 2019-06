Johnny Depp, malato terminale in "Arrivederci professore"

Dopo essere salito alla ribalta per motivi extraprofessionali (vedi il rapporto con l’ex Amber Heard e le accuse di molestie e abusi che i due si sono scambiati reciprocamente), è giunto il momento per Johnny Depp di farsi nuovamente apprezzare nella veste che gli è maggiormente congeniale, quella di attore, indossando in questo caso i panni di un malato terminale, nella sua nuova pellicola, dal titolo “Arrivederci professore“.

La pellicola è diretta da Wayne Roberts, già regista di “Katie says goodbye”. Presentato al Zurich Film Festival del 2018, il film racconta la storia di Richard Brown, il professore interpretato appunto da Depp, il quale, in seguito a una malattia terribile, decide di vivere il poco tempo che gli rimane cercando di abbattere i pregiudizi, oltre a fare tutto ciò che non ha mai fatto prima d’ora.

Lo stesso regista ha anche curato la sceneggiatura, che è parte di una trilogia sull’ineluttabilità e l’inesorabilità della vita, mentre la fotografia è di Tim Orr e le musiche di Aaron e Bryce Denner. La pellicola verrà distribuita nelle sale da Notoius Pictures a partire dal prossimo 20 giugno, a ridosso quindi dell’estate.

Il film racconta la storia di Richard Brown, un professore universitario di mezz’età al quale viene diagnosticata una malattia terribile, che gli concede soltanto sei mesi di vita; in seguito alla diagnosi il protagonista decide di mette in gioco la sua intera esistenza, vissuta sino a quel momento in maniera tranquillo. Il professore darà dunque una svolta alla sua vita, o a ciò che ne rimane, cambiando molte cose, a cominciare dal lavoro e dalla relazione con la moglie che, a quanto pare, non gli dà grandi soddisfazioni.

Oltre a Depp, protagonista assoluto, fanno parte del cast attori come Zoey Deutch (Claire), Danny Huston (Peter), Rosemary Deqwitt (Veronica). In un primo momento, la pellicola avrebbe dovuto intitolarsi “Richard says goodbye”, cambiato poi in “The professor”. La pellicola, negli Stati Uniti, è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Una trasformazione che ha portato Depp a perdere diversi chili, destando preoccupazione nei suoi fan, che ora saranno più tranquilli, dal momento che si è trattato di esigenze di copione.