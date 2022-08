Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Re Luigi XV per "Jeanne du Barry"

Ascolta questo articolo

Johnny Depp è pronto a fare il suo ritorno sul grande schermo, con un ruolo in un biopic storico che lo vede recitare nei panni di Re Luigi XV. Per promuovere il film, le cui riprese sono tuttora in corso, è stata pubblicata la prima immagine ufficiale dell’attore americano vestito e truccato come il famoso monarca francese.

Lo scatto, pubblicato mercoledì dalle case di produzione della pellicola, WhyNotProductions e France Télévisions, è stata svelata su Twitter. Lo scatto mostra l’attore 59enne che indossa vestiti d’epoca, una benda nera sugli occhi, trucco pallidissimo, come andava di moda all’epoca tra la nobiltà, rossetto rosso e una parrucca di lunghi capelli biondi, legati con un fiocco color crema. Completano il look una sfarzosa giacca dorata con fascia celeste ed un cappello color crema, decorato con piume bianche.

Il film sarà intitolato “Jeanne du Barry” e diretto dalla regista francese 46enne Maïwenn Le Besco. La storia racconterà la vita dell’ultima amante del Re di Francia, Jeanne, che nacque in povertà ma riuscì, grazie alla sua astuzia, a scalare la piramide sociale, fino a diventare la compagna preferita di Re Luigi XV.

Ad interpretare il ruolo della protagonista sarà la stessa Maïwenn, che oltre a dirigere reciterà a fianco di Depp. Le riprese del film sono iniziate lo scorso mese in diverse location in Francia, tra cui Versailles e Parigi, e dovrebbero durare per circa 11 settimane. Nel cast del film anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory, e India Hair.

Non è stato ancora annunciato ufficialmente il budget del film, ma Depp pretende per i suoi ruoli uno stipendio minimo di 20 milioni di dollari. Si tratta del primo film per l’attore dopo l’uscita de “Il caso Minamata“, biopic sul fotografo di guerra W. Eugene Smith, uscito nel 2020 in America e mai arrivato nei cinema italiani.