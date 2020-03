Joan Collins critica le capacità di recitazione di Meghan Markle

Dopo la decisione di Meghan e del marito Harry di “divorziare“ dalla casa reale inglese, c’è grande curiosità su quello che sarà il futuro dei duchi di Sussex. La loro comune intenzione di lavorare ha messo in subbuglio l’intera famiglia reale inglese, che ancora non ha metabolizzato l’allontanamento della coppia ribelle.

A fronte del gossip che impazza sul loro conto, Meghan ha più volte reso nota l’intenzione di tornare nel mondo del cinema. A tal proposito, avrebbe già una serie di progetti che spera di poter portare a compimento nel più breve tempo possibile. Tra le varie opzioni, solo qualche giorno fa è stato reso noto che Meghan avrebbe dato mandato al suo agente per trovare un ruolo da supereroina in un cinecomic, lasciando anche la porta aperta ad altri progetti nelle vesti di doppiatrice.

Alla luce di questa indiscrezione, in molti hanno immediatamente iniziato a domandarsi se il pubblico riuscirà ad accettare l’idea di rivedere la duchessa nel ruolo di attrice. Una delle voci più autorevoli che si sono espresse sul suo possibile rientro sui set, è stata l’intramontabile Joan Collins, 86enne attrice inglese, per anni considerata un’affascinante sex symbol del cinema hollywoodiano.

Per lei che negli anni Ottanta si era calata con successo nei panni dell’iconica e scaltra Alexis Colby del serial Dynasty, l’ex diva di Suits non sarebbe affatto un’attrice degna di nota. Così come riportato dai media britannici, una volta avvistata a Los Angeles mentre usciva a cena con il marito Percy Gibson, ai giornalisti che le hanno chiesto se condividesse il ritorno al cinema di Meghan, ha ironicamente risposto con un lapidario ed inequivocabile “Stai scherzando!”.

Joan Collins, che solo qualche giorno fa aveva postato su Instagram uno scatto in cui compariva con il volto semicoperto da una mascherina e con il quale annunciava di essere pronta a fronteggiare l’emergenza coronavirus, con le sue esternazioni ha sollevato non poco clamore sul web. Ai molti che hanno condiviso il suo pensiero affermando che Hollywood non crederebbe affatto alle capacità di Meghan Markle, altri hanno risposto facendo presente che sul tema sarebbe più opportuno da parte sua non proferire parola.