Jeremy Meeks, modello ex galeotto, ha conquistato Cannes

Ieri sera è partita la 72esima edizione del Festival di Cannes con la prima del film “The dead don’t die” del regista Jim Jarmush. Tra le star che hanno preso parte alla serata inaugurale c’era anche Jeremy Meeks, che è passato in circa cinque anni dal carcere alle passerelle prima e alla croisette poi.

Rimbalzato di social in social in seguito ad una foto segnaletica della polizia e arrestato per possesso di arma da fuoco, ora da uomo libero le cose per lui non sono cambiate quanto a popolarità. Abbandonati gangs e malaffare, lasciatosi alle spalle le galere come un brutto e lontano ricordo, la sua ascesa è stata inarrestabile.

L’ex carcerato più bello del mondo ha attirato più di tutti i flash dei fotografi sul red carpet col suo sguardo magnetico. Espressione truce e look dark da bello e dannato, con un completo total black firmato dall’amico designer di moda Philipp Plein: giacca decorata con borchie, catene e spuntoni su colletto e spalla destra, camicia nera sbottonata e senza cravatta, fa la parte di colui per il quale la vita è una sfida, ma a lui la vita adesso sembra abbia sorriso.

Ora è sotto le luci dei riflettori sul red carpet, ma a Cannes ci era già stato proprio in compagnia dell’amico stilista Plein, che è solito organizzare una sfilata in occasione dell’evento mondano. Ha lasciato la moglie per l’ereditiera Chloe Green, grazie alla quale è diventato di nuovo papà.

Secondo i rumors era ormai una storia finita, ma lui smentisce le voci pubblicando una foto su Instagram con la didascalia “We are still very much in love” e si dice ancora impegnato con la Green, ma anche molto impegnato lavorativamente. Per lui, infatti, è un continuo set tra shooting fotografici e passerelle di moda.