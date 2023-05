Jennifer Lawrence torna sul grande schermo con il film "Fidanzata in affitto"

In questo nuovo film, dal titolo “Fidanzata in affitto“, l’attrice Jennifer Lawrence diventa una donna con gravi problemi finanziari. Per risolvere la problematica situazione economica è disposta a tutto. Maddie, il nome della protagonista, lavora già come Uber, ma non basta ad affrontare le spese che si accumulano sempre di più. Inoltre, rischia di perdere la casa dov’è cresciuta.

Arriva così a decidere di accettare qualsiasi tipo di lavoro; ben presto, infatti, trova un bizzarro annuncio dove dei genitori cercano una ragazza per il figlio di 19 anni che presto andrà al college. Accetterà o no questo lavoro? Il film originale si intitola “No hard feelings” ed è una commedia diretta da Gene Stupnitsky e vietata ai minori.

La storia segue, appunto, la vicenda di Maddy che finisce per uscire con un adolescente che ben presto dovrà partire per studiare al college. I genitori del ragazzo, infatti, hanno pubblicato un annuncio in cerca di una giovane donna e Maddy finisce per essere assunta dai due. L’obiettivo dei genitori è quello di far capire al figlio come prepararsi a vivere lontano da casa e, soprattutto, come ci si deve comportare con una donna.

Tuttavia, Percy, il nome del ragazzo, è molto introverso e timido e si dimostra poco collaborativo, rendendo il lavoro di Maddy ancora più difficile. Non è la prima volta che Jennifer Laerence prende parte ad una commedia del genere, già nel 2021 prese parte al film “Don’t look up“, insieme a Leonardo di Caprio, Cate Blanchett, Merly Streep e Timothée Chalamet.

Il ruolo di Maddy, inoltre, è stato costruito pensando proprio a lei; infatti, il regista è amico dell’attrice. Nel cast sono presenti anche Andrew Feldman che interpreta Pency; Laura Benanti, Natalie Morales e Matthew Broderick. La data del film è stata annunciata già tempo fa: il 21 giugno 2023 tutti in sala al cinema a vedere “Fidanzata in affitto”.