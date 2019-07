Jennifer Lawrence è la protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino

Jennifer Lawrence, nota al grande pubblico per il ruolo di Katniss nella saga di “Hunger Games”, diventa la protagonista di un film italiano dal titolo “Mob Girl” che vede alla regia Paolo Sorrentino. Una notizia confermata dall’ANSA in cui l’attrice americana si cimenterà anche nella produzione, garantendo e fornendo le basi per il progetto.

La nuova pellicola di Paolo Sorrentino è di genere crime, oltre al regista, ad occuparsi del progetto, quindi della produzione, vi è Lorenzo Mieli di Wildside e la stessa Jennifer Lawrence. Il film racconta la vera storia della moglie di mafia che diventa poi informatrice della polizia e nota con il nome di Arlyne Brickman. La pellicola è un adattamento del romanzo di Teresa Carpenter dal titolo “Mob Girl: A Woman’s Life in the Underworld” che ha vinto anche il Premio Pulitzer.

La pellicola racconta la storia di Arlyne Brickman che cresce tra i racket nel Lower East Side a New York in cui rimane affascinata dalla vita che conducono i mafiosi nella Grande Mela. Pian piano, comincia a frequentarli e a lavorare per loro fino a quando decide di proseguire il cammino da sola. In seguito, decide di indossare i panni d’informatrice della polizia e diventare testimone chiave durante l’udienza che vede implicata la famiglia dei Colombo.

All’età di 35 anni, la Brickman ha subìto violenza e abusi, oltre al fatto che nessuno dei mafiosi sia giunto in suo soccorso, in quanto donna e soprattutto ebrea. Nel momento in cui decidono di prendersela con la figlia 18enne, decide d’intervenire e cominciare a cambiare le cose. Per circa 10 anni, è passata dall’altra parte della barricata lavorando come informatrice.

La testimonianza di Brickman, in quanto ex collaboratrice mafiosa, ha permesso di condannare alcuni gangster ed esponenti di spicco della famiglia Colombo, tra cui Anthony Scarpati, oltre ad altri membri facenti parte del racket. Oggi la Brickman ha 85 anni e risiede in Florida.