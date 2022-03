Jason Momoa sarà il nuovo villain in Fast and Furious 10

Molti già sospettavano che Jason Momoa avrebbe preso parte all’ultimo capitolo della saga di Fast and Furios 10, che uscirà nelle sale per il maggio 2023, ma non sapevano quale sarebbe stato il ruolo del suo personaggio all’interno della saga. Ora invece grazie alle notizie ufficiali sappiamo che Jason interpreterà il nuovo cattivo della storia, il quale dovrà affrontare la famiglia di Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel.

Questa è stata una grande notizia per tutti gli amanti di questa saga cinematografica.

La saga arriverà sugli schermi a maggio del 2023, e sarà la prima metà dell’ultimo capitolo della famosa saga iniziata nel 2001. La seconda parte dell’ultimo capitolo uscirà invece nel 2024. Jason Momoa, che abbiamo visto ultimamente in Dune e che vedremo prossimamente in Slumberland su Netflix e in Aquaman and the Lost Kingdom durante una intervista a Entertainment Tonight ha parlato del suo ruolo in Fast and Furios 10. Dicendo che e da molto tempo che non interpreta un cattivo e che il suo personaggio all’interno della saga sarà un ragazzaccio molto forte e appariscente.

Sarà sicuramente un villain capace di scontrarsi con un Vin Diesel in cannottiera, sporco e cattivo. Il film come abbiamo già detto si dividerà in due parti e saranno dirette da Justin Lin e scritte da Chris Morgan, il team storico che da anni ha portato la saga a vette di incassi esuberanti.

Nonostante i rallentamenti dovuti a causa della pandemia per il Covid-19, l’ultimo capitolo uscito recentemente di Fast and Furios è riuscito comunque a raggiungere al boxoffice mondiale circa 726.230.000 dollari.

Il prossimo capitolo della saga

Sulla produzione di questo ultimo capitolo di Fast and Furios non è stato ancora reso noto il titolo che film avrà. Mentre per quanto riguarda il cast farà sicuramente ritorno Vin Diesel, Tyrese Gibson , Ludacris , Sung Kang , Michelle Rodriguez e Charlize Theron. Invece Dwayne Johnson e hanno già confermato che non saranno presenti nell’ultimo capitolo.