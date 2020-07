James Bond: tornano a salire le quotazioni di Idris Elba

Con l’addio di Daniel Craig al ruolo di James Bond, tra i possibili candidati alla successione troviamo Idris Elba. Il suo coinvolgimento nella saga della celebre spia inglese non è certo una novità dell’ultima ora: di lui si iniziò a parlare già nel lontano 2015, quando al termine delle riprese di Spectre, Daniel Craig espresse la sua intenzione di smettere con Bond.

Come noto, all’epoca il successore di Pierce Brosnan non nascose la sua stanchezza, tanto da dichiarare che sarebbe stato pronto a tagliarsi le vene piuttosto che recitare nuovamente la parte dell’agente segreto britannico. Nonostante il suo categorico rifiuto, l’attore che ha avuto il merito di rifondare la saga, dando al personaggio uno spessore diverso rispetto a quello conosciuto fino ad allora, venne convinto a tornare sui suoi passi, accettando il ruolo anche in No Time to Die.

Ora però che nulla potrà più far cambiare idea al 52enne di Chester, i fan di 007 si interrogano su chi erediterà l’onore e allo stesso tempo l’onere di sostituirlo. Il nome di Idris Elba è sicuramente quello più discusso e controverso, tanto da aver generato due fazioni, una tradizionalista e una invece più propensa a dar vita al primo James Bond di colore della storia.

Il tema, tuttora molto sentito tra i grandi fan dell’agente segreto, non è passato inosservato nemmeno ai bookmaker britannici, conosciuti per accettare scommesse su qualsiasi argomento, persino quelli comunemente ritenuti insignificanti. Secondo Ladbrokes, le possibilità che Idris Elba possa effettivamente diventare il prossimo Bond sono recentemente passate da 10/1 a 6/1.

Come riferito da Alex Apati, portavoce di Ladbrokes: “Idris Elba sta rapidamente diventando un pioniere nelle scommesse su James Bond, con scommettitori convinti che prenderà il posto di Daniel Craig”. Al momento, nonostante il considerevole balzo in avanti, la star di Luther non è però tra i favoriti. Tra gli allibratori, il più gettonato continua ad essere James Norton quotato 2/1, seguito da Sam Heughan e Tom Hiddleston dati entrambi 5/1.