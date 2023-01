Jack Nicholson sta male, non esce di casa da un anno

Ascolta questo articolo

Stelle del cinema e dove trovarle. Brutte notizie arrivano riguardo la leggenda Jack Nicholson, l’attore sembrerebbe soffrire di demenza senile, secondo gli amici non ricorda più le battute, soffre di problemi di memoria, e non vuole più uscire di casa, desta molta preoccupazione la notizia che il Joker di Batman di Tim Burton possa finire così.

Il tre volte premio Oscar, secondo indiscrezioni, sta facendo la fine del solitario e isolato dal mondo come Marlon Brando, hanno confidato insider a RadarOnline, dall’ottobre 2021 nessuno l’ha più visto, fisicamente è in ottima salute tranne il suo cervello. L’ultimo film in cui Nicholson ha avuto una parte risale al 2011: la rom-com “Come lo sai” (How Do You Know) con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

Dal 2013 ha smesso di recitare per scarsa memoria, è stato compagno per diciassette anni di Angelica Huston, relazione finita per le sue continue scappatelle. L’attore passa le sue giornate sulla collina di Hollywood nel suo castello dorato, non ha più contatti col mondo, lui che ha sempre avuto una vita movimentata.

Ricordiamo che la parte di Joker lo portò in analisi ed anche quella di Shining non fu facile, perchè Kubrick faceva ripetere le riprese ossessivamente. Attore poliedrico indimenticabile in “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, sempre stato sulla cresta dell’onda, è impensabile che ora si sia ridotto così.

Sono tutti molto preoccupati per lui che finisca i suoi giorni così da solo e lontano da tutti; i figli, che vanno a trovarlo spesso, sono l’unico contatto con il mondo esterno, per il resto ha perso i contatti con tutti, che sia la fine per la stella hollywoodiana rinchiusa nella sua prigione di cristallo ex proprietà dell’amico Marlon Brando? Speriamo facciano qualcosa per farlo smuovere dal suo torpore e per la sua malattia.