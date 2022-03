Il Deadline ha annunciato che il sequel di Io sono Leggenda si farà e verrà prodotta dalla Warner Bros. Tra gli attori che prenderanno parte in questa nuova pellicolla ci sarà oltre all’eccezionale Will Smith che l’abbiamo già visto come protagonista nel precedente film, Michael B. Jordan.

Ancora non ci sono molti dettagli sul sequel di Io Sono Leggenda ma quello che è certo e che sarà nuovamente diretto da Akiva Goldsman e che tra i produttori ci saranno gli stessi Will Smith e Michal B. Jordan. I contratti di questi ultimi sono stati già ultimati ma quello che ancora non si sa e chi prenderà le redini per la realizzazione del film.

Il primo film di Io sono Leggenda uscì nel 2007 sotto la regia di Francis Lawrence e si basava sul romanzo di Io sono Leggenda di Richard Matheson. Il film a quei tempi ebbe un grandissimo successo tanto che era costato alla Warner Bros circa 150 milioni di dollari riuscendo a guadagnare grazie agli incassi ben 585 milioni di dollari.

Già da anni si parlava della possibilità di realizzare un sequel di Io sono Leggenda ma come accade molte volte a Hollywood per un motivo e un altro non se ne più fatto niente. Sembrava che nel 2008 stava per essere realizzato un secondo film di Io sono Leggenda ma alla fine la notizia è stata smentita.

Nel 2012 durante un intervista Will Smith aveva dichiarato che se mai ci fosse stata la possibilità di realizzare un sequel di Io Sono Leggenda lui non ne avrebbe preso parte assolutamente perchè non voleva diventare quello dei sequel e che preferiva al momento dedicarsi più ad altri titoli di film. Infatti molti fan sono rimasti molto sorpresi alla notizia che nel sequel ci sarà Will Smith ma sono molto contenti che verrà realizzata questa nuova pellicola.