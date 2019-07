"Io, Leonardo" il nuovo film d’arte con Luca Argentero

Dal 26 settembre 2019 Lucky Red, una società di distribuzione cinematografica, avrà l’onore di presentare “Io, Leonardo” il nuovo film d’arte prodotto da Sky insieme con Progetto immagine dopo il successo avuto dalla masterclass sugli effetti speciali tenutasi al 49/o Giffoni Film Festival che sta avendo luogo in questi giorni (ven 19 lug 2019 – sab 27 lug 2019).

Ad interpretare il grande maestro del Rinascimento e di tutti i tempi sarà proprio Luca Argentero, che con questo film si è visto alle prese con il sio primo film d’arte biografico. Alla regia troviamo invece Jesus Garces Lambert, il quale è un veterano quando si parla di realizzare film di questo tipo: per Sky infatti ha già diretto ”Caravaggio – L’anima e il sangue”, il quale durante lo scorso anno è stato il documentario d’arte più visto al cinema in Italia.

Il regista ha affermato: ”Abbiamo voluto raccontare Leonardo come un uomo che è anche un genio. Non era stato riconosciuto dal padre e per questo non gli era concesso di studiare il latino. Non poteva quindi leggere i libri più importanti: un trauma enorme per lui. Così con Luca Argentero, non siamo partiti dal copione, ma dal suo mondo. ‘Come camminava Leonardo?’, gli ho chiesto. ‘Come parlava secondo te?’. Poi siamo passati a creare il suo universo’‘.

Questo documentario dura 90 minuti e sono un vero tuffo nel mondo dell’artista, ora noto principalmente per le sue grandiose opere come ad esempio la dama con l’Ermellino, nel film interpretata da Cecilia Gallerani. Ma l’obbiettivo del documentario è più ampio: vuole dare vita a tutto ciò che gira attorno e dietro le opere dell’artista più famoso di tutti i tempi.

Il film è dotato di grandissimi effetti speciali, come ad esempio tecniche avanzate di modellazione, sculpting digitale e animazione 2d e 3d, che hanno permesso di realizzare anche le invenzioni che Leonardo non riuscì a costruire, come il monumentale cavallo di bronzo per Ludovico il Moro o le armi.