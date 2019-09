In arrivo nelle sale "Sailor Moon Eternal"

Eravamo rimasti al 30 Giugno 2017 quando, per celebrare il compleanno di Usagi, a Tokyo si svolse l’evento “25th Anniversary Usagi Birthday”, in cui fu annunciato il quarto arco come un adattamento cinematografico diviso in due parti. Finalmente a distanza di due anni, la Toei Animation, nello stesso evento dedicato al compleanno di Usagi Tsukino, ha diramato il primo teaser trailer del film: il suo titolo sarà Sailor Moon Eternal.

Nel breve video vengono mostrate una ad una le guerriere Sailor realizzate con i nuovi character design di Kazuko Tadano, che già curò i disegni dell’anime anni ’90, dunque un apprezzato ritorno per tutti i fans della serie storica. Per quanto riguarda la trama invece, nessuna anticipazione è stata ancora rilasciata.

Purtroppo toccherà aspettare ancora, perchè il lungometraggio sarà diviso in due parti e la prima parte sarà trasmessa nel 2020. Il cast rimane pressocchè lo stesso delle precedenti stagioni di Crystal. La regia sarà affidata a Chiaki Kon, mentre la sceneggiatura va a Kazuyuki Fudeyasu.

Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal comprenderà il quarto arco del manga, quello riguardante il Dead Moon Circus, (che nell’adattamento italiano dell’anime anni ’90 era conosciuto come il Circo della Luna Spenta). In Italia gli eventi di questo arco venivano racchiusi nella quarta stagione dell’anime intitolata Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni. Vedremo dunque i nuovi protagonisti Pegasus/Helios, il circo Dead Moon, il Trio e il Quartetto Amazzonico e la regina Nehellenia.

Le guerriere Sailor avranno un nuovo potere che consentirà loro di trasformarsi nelle versioni Super. Non sappiamo ancora se la seconda parte del film verrà rilasciata a fine 2020 o molto probabilmente l’anno successivo. Nel frattempo, si attendono ulteriori sviluppi.