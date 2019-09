"Il traditore", il film diretto da Marco Bellocchio è candidato all’Oscar

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la pellicola cinematografica intitolata “Il Traditore“ che ha avuto un grande successo. Il film ha visto come protagonista l’attore Pierfrancesco Favino che ha interpretato in maniera magistrale il ruolo di Tommaso Buscetta. La pellicola ha visto la regia di Marco Bellocchio e il film è in corsa per ottenere l’Oscar.

Questa decisione è stata presa dalla commissione di selezione che ha il compito di decidere il film italiano da designare all’Oscar. Sono arrivate le reazioni di Marco Bellocchio che si è detto emozionato per questa scelta, in quanto ripaga il lavoro per dare vita a una pellicola che rispecchia in maniera perfetta la realtà.

Le parole del regista

Queste sono le dichiarazioni del regista che ha dimostrato di essere felice per questo momento nella sua carriera ricca di successi: “Sono contento di questa candidatura e devo ringraziare la commissione che l’ha decisa, gli altri film erano altrettanto degni, ma è andata così”. Dunque Bellocchio si è detto entusiasta del fatto che il suo film sia entrato nella grande gara, ma al tempo stesso vuole rimanere con i piedi per terra per non farsi delle strane illusioni.

Marco Bellocchio ha continuato ricordando una responsabilità importante attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Sento come un onore e una responsabilità rappresentare l’Italia in questa sfida“. C’è grande felicità da parte del cast de Il Traditore che dimostra di avere una certa internazionalità raccontando un personaggio come Tommaso Buscetta in tutte le sue sfumature.

Oltre alla straordinaria interpretazione di Pierfrancesco Favino, un altro segreto del successo de Il Traditore si ritrova nella presenza di molti attori siciliani. La pellicola diretta da Marco Bellocchio avrà il compito di rappresentare l’Italia nella 92^esima edizione degli Academy Awards per quanto riguarda la categoria International Feature Film Award. L’annuncio delle nomination dei vari film verrà resa noto il prossimo 13 gennaio e per quanto riguarda la cerimonia di consegna degli Oscar, avverrà il 9 febbraio.