Il Signore degli anelli: la riscrittura a seguito dell’incidente di Viggo Mortensen

Sapevate una curiosità sul film cult di Peter Jackson, Il signore degli anelli- La compagnia dell’anello? Ecco noi ve la sveliamo; il fantasy tratto dai libri di J.J.Tolkien, il cui prequel è ora visibile su Prime Video, ebbe un ottimo successo commerciale ai botteghini, ma non tutti sanno che molte scene vennero cambiate.

Durante le scene nelle miniere di Moria, un tempo grandiose città scavate nella pietra dai nani e ora memento di un’epoca finita, hanno dovuto subire dei cambiamenti a causa di un incidente avvenuto durante la produzione del film. Billy Boyd e Dominic Monaghan (gli interpreti degli hobbit Pipino e Merry) convinsero Viggo Mortensen ad andare a fare surf insieme, durante l’ambientazione del film, girato in Nuova Zelanda.

Proprio durante una di queste uscite sulla tavola da surf, Viggo Mortensen venne spazzato via da un’onda, cadde e finì per ferirsi in volto. Aveva un occhio nero ed escoriazioni su metà del viso, i truccatori tentarono invano di coprire i lividi, così il regista decise di riprendere l’attore da un solo lato del viso.

Se si fa attenzione, infatti, durante le scene dentro Moria – e soprattutto in quella in cui viene ritrovata la tomba di un nano – si noterà come l’attore appaia sempre di profilo e il suo volto intero non venga ripreso nemmeno una volta. Il film è un vero e proprio punto di apripista alla epica trilogia, infatti inizia a raccontare la storia e a delineare i personaggi.

Si prende i suoi tempi per dare delle spiegazioni e offrire punti di riferimento a chi guarda. I protagonisti sono Elijah Wood, Frodo, Sir Ian McKellen, Gandalf, Sam (Sean Astin), Merry (Dominic Monaghan) e Pipino (Billy Boyd), Aragorn (Viggo Mortensen) e Boromir (Sean Bean), l’elfo Legolas (Orlando Bloom) e nano Gimli (John Rhys-Davies), Gollum (Andy Serkis), Saruman il bianco (Christopher Lee).