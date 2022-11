Il regista di "Nightmare Before Christmas" si lamenta: "È ingiusto che a Tim Burton vada il merito"

Ascolta questo articolo

“Nightmare Before Christmas” è un film di culto che divide il pubblico, tra coloro che lo ritengono essere un film di Halloween e chi invece pensa che sia un film di Natale. Ciò che unisce gran parte delle persone è l’amore nei confronti del film in stop motion della Disney, uscito nel 1993 e diventato da allora un classico.

Henry Selick, che ha diretto la pellicola, lamenta il fatto che Tim Burton riceva erroneamente il merito per la regia del film. La confusione deriva dal fatto che il titolo completo del film sia “Tim Burton’s Nightmare Before Christmas”, che fa pensare alla maggior parte del pubblico che il regista di “Edward Mani di Forbice” si trovasse dietro la macchina da presa per il film.

In una nuova intervista pubblicata da The A.V. Club lunedì, Selick ha affermato che il titolo promozionale scelto dalla Disney per il film “era un po’ ingiusto, perché non è stato chiamato ‘Tim Burton’s Nightmare Before Christmas’ fino a tre settimane prima dell’uscita del film, e non era così che avevo accettato il lavoro“.

Burton ha ideato la storia e il design dei personaggi, ed ha co-prodotto l‘amato film. “Tim era a Los Angeles per girare due lungometraggi mentre dirigevo quel film. Tim è un genio, ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta ed ha disegnato i personaggi principali. Ma siamo stati davvero io e il mio team di persone a dare vita a tutto questo“. Selick, che ha oggi 69 anni ed ha diretto nella sua carriera molti altri film in stop motion, come “Coraline e la porta magica ” e “James e la pesca gigante”.

Durante l’intervista, Selick ha anche scherzato che c’è una terza persona che rivedica il film, dicendo che “se lo chiedi al [compositore] Danny Elfman, questo è il suo film“. L’iconico compositore ha scritto tutte le musiche e le canzoni nel film, e nella versione originale canta la parte di Jack. “Quando abbiamo finito il film, è stato così divertente perché si è avvicinato a me e mi ha stretto la mano e ha detto ‘Henry, hai fatto un ottimo lavoro nell’illustrare le mie canzoni!’ Ed era serio, e l’ho adorato!“.