Il Re Leone "live action": regali e concorsi per chi va a vederlo al cinema

Il Re Leone “live action” è arrivato al cinema ottenendo un grandissimo successo in Italia con più di 3 milioni come incasso. Proprio sull’onda di questo riscontro positivo, le varie compagnie di sale cinematografiche hanno pensato delle promozioni ad hoc per poter attirare ancora di più l’attenzione dei clienti.

Partiamo dall’UCI Cinemas che ne ha più di una: la prima promozione vede in palio 5000 zainetti firmati Re Leone. Acquistando online il biglietto per il film e presentandolo poi alle casse, se sarete stati uno dei primi 5000 a comprare il ticket, vi sarà infatti dato in regalo questo zainetto con disegnato il poster del Re Leone.

Per tutti coloro i quali si richeranno al cinema a vedere il live action è stata pensata invece una promozione ancora più gustosa: si chiama “Menù Il Re Leone” e prevede al bar un menù free refill di popcorn e bibita con in regalo il contenitore in alluminio di pop corn con il disegno del piccolo Simba.

Altro motivo per andare al cinema a vedere il remake del film che compie 25 anni proprio quest’anno (il cartone animato della Disney era infatti uscito nel 1994 riscontrando un grandissimo successo come sta facendo quest’anno il live action) è l’effetto boomerang. Acquistando un biglietto per un film qualsiasi dal 21 al 15 agosto avrete infatti diritto a ricevere un buono per tornare al cinema dal 26 agosto al 1 settembre con prezzi inferiori al biglietto normale. Si pagherà infatti 4,90 euro dal lunedì al mercoledì e 5,90 euro dal giovedì alla domenica.

Promozione allettante anche da parte del The Space Cinema: acquistando un biglietto per vedere il Re Leone si avrà l’occasione di partecipare al concorso per vincere un viaggio a Disneyland Paris per 4 persone per un valore complessivo di quasi 8500,00 euro. L’estrazione del vincitore verrà effettuata il 6 settembre 2019: per partecipare vi basterà compilare il form presente nel sito internet della compagnia inserendo i vostri dati e quelli del biglietto acquistato.