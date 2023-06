Il nuovo film di Ficarra e Picone ha le sue protagoniste femminili

Ancora non è stato reso noto il titolo del nuovo lungometraggio del duo comico composto da Ficarra e Picone. Quello che è certo è che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio. Le riprese, infatti, sono in corso e dovrebbero durare circa otto settimane, ovvero, fino a metà luglio.

Il film, che vede come protagonisti Ficarra e Picone, è diretto da Francesco Amato, noto per aver girato film Lasciati Andare del 2017 con Toni Servillo e Luca Marinelli e il film drammatico 18 regali del 2018 con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Sara Lazzaro e Edoardo Leo, ispirato alla vera storia di Elisa Girotto.

Il film sarà ambientato principalmente in Campania grazie al sostegno della Film Commission Locale e a Roma. Non si sa nulla sulla possibile trama che vede nuovamente insieme Ficarra e Picone sul grande schermo, dopo il successo ottenuto dal loro ultimo film, La stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo.

Chi sono, quindi, le protagoniste femminili? Ebbene, le due attrici protagoniste del film sono Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. La prima è stata la grande protagonista di questa stagione cinematografica, vincendo il David di Donatello per la commedia intitolata Settembre, con il debutto alla regia della sceneggiatrice Giulia Louise Steigerwalt. Ma non solo al cinema, anche in televisione ha preso parte a diverse serie, come La linea verticale e Imma Tataranni-Sostituto procuratore.

Uno dei suoi ultimo lavoro è Rapito, noto film di Marco Bellocchio. Inoltre, sempre quest’anno, ha preso parte al film di Netflix Era ora con Edoardo Leo. Mentre la seconda attrice, Maria Chiara Giannetta, si è fatta conoscere dal grande pubblico prendendo parte alla fiction di Don Matteo e diventando la protagonista della serie Blanca, di cui è tanto attesa la seconda stagione. La produzione di questo nuovo film è a cura di Attilo Razza per Trump Limited, in collaborazione con Medusa Film.