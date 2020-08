Il nuovo film della Disney Pixar si chiama "Luca" ed è ambientato in Italia

“Luca“, è il titolo del nuovo film targato Disney Pixar. La Pixar non solo ha scelto per il film un titolo tutto italiano, ma anche la sua ambientazione è l’Italia. Le scenografie del film infatti sono tratte da luoghi reali che si trovano nel nostro Paese. Il film uscirà nei cinema americani il 18 giugno del 2021. E’ diretto da un italiano ed è la storia universale di una diversità percepita come imperfezione.

“Luca” è infatti diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa ed è prodotto dall’Andrea Warren, la stessa casa di “Cars 3“. Il film ci mostra la fotografia di un’estate felice, l’estate, appunto, di Luca e il suo passaggio dall’infanzia all’età adolescenziale.

Luca vive questa estate insieme al suo migliore amico. In questa storia c’è il mare, la libertà, il profumo dell’erba, i gelati, le prime corse in motorino e il divertimento. Ma questo divertimento è minacciato però da una presenza oscura, perché l’amico di Luca nasconde un segreto: è in verità un mostro marino che vive in un altro mondo appena sotto la superficie dell’acqua, un mondo sommerso che con la Terra ha poco o nulla in comune.

Parlando del film, il regista Enrico Casarosa ha spiegato:”Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca“.

Negli ultimi venti anni le produzioni che vengono girate o ambientate in luoghi caratteristici del nostro Paese si sono moltiplicate e spesso è successo che proprio grazie alla pubblicità ricevute da queste produzioni, i luoghi mostrati nelle pellicole diventano delle vere e proprie mete turistiche.