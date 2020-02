Il mondo degli impressionisti arriva al cinema

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Arte nell'arte, è proprio il caso di dirlo. Non solo quadri e opere appartenenti al mondo degli impressionisti, ma anche i loro segreti e la loro storia, per capire ancora di più il successo che li ha portati fino ad oggi. Un viaggio in tutta la loro arte per conoscere gli artisti, ma anche gli uomini che si celano dietro a grandi pittori e per viverli sotto un'altra ottica.