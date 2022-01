Il genio di Ennio Morricone rivive al cinema nel capolavoro di Tornatore

Chi non ha amato tutti i grandi classici della cinematografia mondiale – come gli spaghetti western di Sergio Leone, i classici come Gli intoccabili, C’era una volta in America o i contemporanei di Quarantino – non può non aver ammirato l’immensità che pervadeva l’essenza dei film con le musiche del maestro Ennio Morricone scomparso nel 2020.

Proprio per questo il grande regista Giuseppe Tornatore ha deciso di celebrarlo dedicandogli un docufilm, che racconta la sua vita. È stato un abile giocatore di scacchi, praticando competizioni a livello agonistico. Ha iniziato all’età di diciotto anni come autodidatta. Figlio d’arte il padre era un trombettista studiò al Conservatorio di Santa Cecilia.

Ha ricevuto vari premi internazionali tra cui Un oscar alla carriera, un leone d’oro alla carriera, un golden globe e la sua stella sulla Hollywood -walk of fame, Vinse il suo primo Nastro d’argento nel 1965 per il film Per un pugno di dollari di Sergio Leone, nel docufilm ci sono Insieme al lavoro sulle testimonianze di artisti e registi italiani e internazionali che hanno lavorato con il Maestro che Sognava di diventare un medico.

Il maestro raccontò il suo rapporto con il padre che considerava la musica da film non vera musica, nel film non c’è la testimonianza della moglie di Ennio che non ha voluto partecipare, Tornatore Ha montato da remoto causa pandemia ‘Ennio’ e, ha chiarito, non è stato semplice: “La pandemia ha condizionato, oltre al nostro modo di lavorare anche quello di relazionarci“.

Il regista si dimostra preoccupato per la crisi che sta vivendo il cinema, ma spera presto ci sia un ritorno nelle sale cinematografiche da parte del pubblico e che il suo film lo invogli, anche perchè è di una figura grandiosa quella di cui stiamo parlando. Ennio farà sempre parte di noi con le sue colonne sonore incommensurabili.