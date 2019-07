Il film sul Pratigate bloccato dai legali della showgirl

A seguito del rincorrersi di molti rumors, Gianni Ippoliti è stato intervistato dal settimanale “Novella 2000” e ha confermato la realizzazione del film dedicato al matrimonio mai celebrato tra la showgirl Pamela Prati e l’imprenditore Marco Caltagirone, intitolato “Mark Caltagirone: una storia italiana“. La prima proiezione era prevista per il 23 luglio, durante le giornate internazionali del cinema lucano a Maratea.

Tuttavia Gianni Ippoliti, ai microfoni di Adnkronos rivela, con molto rammarico, che i legali di Pamela Prati hanno bloccato sul nascere il suo progetto. Dietro a questa scelta degli avvocati, sempre come svelato dall’attore, ci sarebbe il fatto che questo cortometraggio potrebbe arrecare ulteriore danno all’immagine dell’ex primadonna del “Bagaglino”, diffidando anche l’organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano.

Successivamente fa una rivelazione molto importante sulla Prati: “Avrebbe potuto vederlo prima o farmi una telefonata, visto che le ho anche salvato la vita una volta, quando ebbe una congestione in macchina. Io sono pranoterapeuta e lei aveva dei fortissimi dolori allo stomaco così io le appoggiai una mano e Pamela si sentì subito meglio”.

Il conduttore avrebbe deciso di fare un film sul caso del Pratigate perché gli italiani non hanno ricevuto tutte le risposte che desideravano su questo caso mediatico, facendo un fanta-thriller ispirato al drammaturgo e saggista rumeno Eugène Ionesco, uno degli esponenti del teatro dell’assurdo, un particolare tipo di opere scritte da alcuni drammaturghi sul finire degli anni ’40 fino al ’60. Nella pellicola doveva essere presente Massimo Di Carlo nel ruolo di Marco Caltagirone e Fabiana Latini in quello di Pamela Prati.

Sulla trama invece Gianni Ippoliti non ha svelato molto, rivelando solo una piccola anticipazione: “Nella mia pellicola Mark Caltagirone esiste e si vuole sposare… ma non dirò altro”. Evidentemente la sua speranza è che il film venga sbloccato in futuro da parte dei legali di Pamela Prati.