I vincitori degli Emmy Awards di Los Angeles

Si sono tenuti a Los Angeles al Microsoft theater, i premi della televisione americana, gli Emmy Awards, alla loro 74esima edizione, pioggia di stelle hollywoodiane e non solo, Zendaya in uno splendido abito Valentino, vince come miglior attrice in una serie tv drammatica con “Euphoria“, inoltre vincitori Ted Lasso e Succession, Squid Game invece la famosa serie tv coreana ha vinto ben 14 premi, Lee Jung-jae, è diventato il primo uomo asiatico a essere stato premiato con un Emmy come migliore attore in una serie drammatica.

Amanda Seyfried ha vinto il premio come miglior attrice in una miniserie per aver interpretato la fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes nella serie The Dropout, Michael Keaton invece è stato acclamato per la sua interpretazione nella serie su Disney plus “Dopesick“.Ha inoltre vinto la serie The white lotus con protagonisti Jennifer Coolidge e Murray Bartlett, Matthew Macfadyen per Succession e Julia Garner per Ozark, è stato candidato anche Jason Bateman per Ozark.

Rimane a bocca asciutta la serie Better Call Saul, Jason Sudeikis (“Ted Lasso”) vince nuovamente come miglior attore, superando la concorrenza di Bill Hader (“Barry”), ma non va dimenticata l’irresistibile coppia di “Only Murders in the Building”, composta da Steve Martin e Martin Short.

Miglior attrice in una commedia si conferma invece la bravissima Jean Smart di “Hacks”. Una candidatura forte era anche quella dell’intenso Oscar Isaac in “Scene da un matrimonio”. Emozionante il premio ritirato da Lizzo, salita sul palco per ricevere l’Emmy per il suo reality show “Watch Out for the Big Grrrls”.

Come talk show è stato scelto “Last Week Tonight With John Oliver”, mentre come sketch show il “Saturday Night Live”. Infine, tra i premi già consegnati una settimana fa, ricordiamo che come serie documentaria ha trionfato la magnifica “The Beatles: Get Back” di Peter Jackson, mentre “Arcane” ha vinto come miglior serie animata.