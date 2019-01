"I Soprano": da serie televisiva a film con una sorpresa nel cast

In seguito al successo della serie televisiva “I Soprano“, andata in onda dal 1999 al 2007 riscuotendo grande entusiasmo, non solo in America ma anche in Italia, arriva la versione cinematografica, con la presenza nel cast del figlio di James Gandolfini, scomparso all’età di 51 anni nel 2013.

Tutti i fans de “I Soprano” saranno certamente contenti dell’arrivo del film che avrà come titolo “The many saint of Newark“, un prequel in cui si racconterà dell’ascesa nel mondo criminale di Tony Soprano, interpretato nella serie tv da James Gandolfini. A impersonare il suo personaggio da giovane sarà il figlio dell’attore, ovvero Michael Gandolfini, che ha accettato il ruolo con queste parole: “È con profondo onore che raccoglierò l’eredità di mio padre”.

Si sa ancora poco della trama, ma ci sono alcune notizie in merito. Il film sarà ambientato nella città di Newark, come si evince dal titolo, nel 1967, e racconterà le vicende della mafia nella città del New Jersey, facendo leva sulle rivolte che hanno portato alla morte di 26 persone in seguito al pestaggio di un afromaericano da parte di due poliziotti italoamericani.

Il regista della pellicola è Alan Taylor, mentre la sceneggiatura è affidata a David Chase, che ha già ideato la serie. La pellicola è ora in fase di preproduzione e si pensa possa uscire non prima del 2020, in occasione dei vent’anni della celebre serie tv. Nel cast figurano attori quali Vera Farmiga, Cory Stroll, Billy Magnussen, Jhn Bernthal e Alessandro Nivola.

Nel cuore di tutti i fans della serie è ancora vivo il ricordo di James Gandolfini, che interpretava Tony Soprano, un boss dal passato difficile che cercava di combattere gli attacchi di panico. Gandolfini non è solo ricordato per questo personaggio, ma ha lavorato anche in tantissimi altri film, quali ad esempio “Una vita al massimo”, “Il giurato” e “The Mexican”. Il figlio Michael è apparso in alcuni film tra cui “Ocean’s eight” e “The deuce” insieme a James Franco.