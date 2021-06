I produttori di James Bond tranquillizzano i fan: “I film continueranno ad uscire al cinema”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Sono tante le discussioni che hanno per oggetto il futuro di un personaggio così iconico come James Bond. La saga più longeva della storia del cinema, non poteva però dare l’addio al grande schermo così come se nulla fosse. La spia inglese non può essere snaturata: ogni suo minimo dettaglio sprigiona fascino e tradizione, aspetti che i puristi, e non solo quelli più conservatori, considerano vitali al pari dell’aria che respirano.