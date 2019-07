I Pink Floyd al cinema il 7, 8 e 9 ottobre con i loro più grandi successi

Il cinema ancora una volta ospita i musicisti che hanno scritto capolavori suonando degli strumenti che hanno segnato la storia e rimarranno negli albori probabilmente per l’eternità, i Pink Floyd. Dopo “Bohemian Rhapdosy“, dopo “Rocketman”, il film su Elton John e dopo “Roger Waters The Wall“, arriva un nuovo film concerto dal titolo “ROGER WATERS US + THEM“.

Il film sarà proiettato in oltre 2500 cinema in 60 paesi sparsi in tutto il mondo e mostrerà riprese uniche ed eccezionali tratte dall’ultimo tour di Roger Waters, che ha raccolto il consenso di appassionati e critica internazionale.

Pink Floyd: il nuovo film su Roger Waters

I concerti di Roger Waters hanno il potere di immergere letteralmente i presenti in un universo parallelo, quasi paradisiaco. La musica si può sentire con il tatto e con la moderna tecnologia sarà possibile ascoltare il concerto con un impianto audio e una qualità delle riprese senza precedenti, con risoluzione in 4K.

Considerando solo gli ultimi due anni, infatti, sono stati 156 i concerti tenuti da Waters per un totale di 2,3 milioni di persone presenti, di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo. Il frontman, infatti, ha suonato in questi mesi in America, Australia, Europa, Russia, Messico e in diversi altri Paesi.

Il film “ROGER WATERS US + THEM” sarà disponibile solo per 3 giorni, il 7, l’8 e il 9 ottobre di quest’anno. Si potranno riascoltare album e brani immortali e leggendari come “The Dark Side of The Moon“, “Wish You Were Here“, “The Wall“, ma anche alcune canzoni che arrivano direttamente dal suo ultimo album intitolato “Is This The Life We Really Want?“. Per gli appassionati di musica, quella vera, quella suonata con gli strumenti da persone che hanno passato la loro vita in sala di registrazione, sarà un momento di ritrovo per cantare tutti insieme.