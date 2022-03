I motivi per non perdere il remake di West Side Story ora disponibile su Disney Plus

Nel 1961, un film dal titolo West Side Story conquistò Hollywood con un’inaspettata storia d’amore stile Romeo e Giulietta ambientata nei quartieri poveri di una New York degli anni cinquanta, con protagonisti i membri di due bande rivali, una composta da immigrati latini e l’altra da coloro che volevano ricordargli la non appartanenenza a quel mondo. Il film vinse 10 Oscar e divenne una leggenda.

60 anni dopo, Steven Spielberg decide di fare il remake di questo straordinario musical, in modo che un’intera nuova generazione potesse innamorarsi di Tony, di Maria, della vita nella New York del passato e del famoso sogno americano. Dopo essere stato proiettato nelle sale cinematografiche nel 2021 e dopo aver conquistato la critica internazionale, da mercoledì 2 marzo la nuova versione di West Side Story è disponibile su Disney Plus in versione streaming per gli abbonati alla piattaforma.

Perchè la nuova versione di West Side Story è assolutamente da non perdere? Ecco i motivi principali:

È migliore della versione originale

Il nuovo West Side Story corregge gli errori della sua prima versione e rende attuale e giovane una storia che è sempre stata molto apprezzata: gli attori appartengono ai gruppi etnici dei suoi personaggi, mentre nella versione originale dovevano tingersi la pelle di marrone per apparire latini. La versione originale di West Side Story, considerato uno dei musical più iconici del teatro e del cinema americano (e inserito nell’elenco dei migliori 100 film di tutti i tempi dall’American Film Institute) suscitò diverse polemiche al momento della sua prima, a causa della rappresentazione imprecisa della popolazione latina nel film, sommata ad altri problemi legati al razzismo e alla xenofobia, temi molto presenti nel 1961.

Una storia sempre attuale

Ciò che spicca di più in questa versione di West Side Story non è solo l’alto livello artistico e creativo, che ci si aspetta in qualsiasi opera dell’enigmatico regista, ma anche la capacità di rendere attuale una storia che contiene molti elementi che risuonano nella società contemporanea: il razzismo, la disuguaglianza sociale, la presenza della lingua spagnola negli Stati Uniti. In questa occasione Spielberg dimostra che le pretese avanzate dalla società di lingua spagnola dell’epoca sono valide ora come sessant’anni fa.

Questa nuova versione non solo racconta una storia d’amore quasi impossibile, ma dà anche molto risalto alla musica, alla danza e ai costumi da sogno. Fa costantemente sentire gli spettatori come se stessero assistendo ad un’opera teatrale, grazie anche alla presenza di attori di Broadway, uno dei punti di forza di questo adattamento cinematografico.

Il suo regista e un cast da fare invidia

Il nome di Spielberg è una ragione sufficiente per andare al cinema o, in questo caso, guardare un film in streaming. Nonostante il leggendario regista abbia un ampio catalogo di film, non aveva mai diretto un musical. E, inoltre, questo film è uno dei suoi più grandi sogni che si avverano, dal momento che il regista avrebbe aspettato circa sessant’anni per realizzarlo. Essendo un film che Spielberg aveva immaginato fin dall’infanzia, mostra non solo la devozione, ma anche la grande stima che il regista prova per il cinema musicale nordamericano a cui rende omaggio.

La produzione ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori interpreti di Broadway e Hollywood, tra cui il coreografo vincitore del Tony Award Justin Peck; e Gustavo Dudamel, rinomato direttore della Los Angeles Philharmonic Orchestra e vincitore del Grammy Award, che ha diretto la registrazione della colonna sonora.