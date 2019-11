I film più attesi nei cinema italiani a novembre

Con l’arrivo dell’autunno i cinema si riempiono e tra novembre 2019 e gennaio 2020 usciranno diversi film molto attesi in Italia. Sono almeno una ventina. In questo elenco, in ordine di uscita, quattro tra i più attesi. I film spaziano tra i generi più disparati, dalla commedia al film d’animazione, dal film d’azione all’ultima romantica e divertente pellicola firmata Woody Allen.

Il 7 novembre esce nelle sale italiane “Le ragazze di Wall Street – Business is business“, di Lorene Scafaria, con Jennifer Lopez. Il film racconta la storia di una squadra di ex spogliarelliste che per ottimizzare le entrate decidono di truffare i loro clienti di Wall Street. La trama è una sorta di “Full Monty” al femminile, ma con una maggiore cattiveria. Forse è il remake di Robin Hood, dove le ragazze rubano per donare a se stesse e non ai poveri.

Il 21 novembre esce il film di e con Antonio Albanese, dal titolo “Cetto c’è senzadubbiamente“, per la regia di Giulio Manfredonia e con Caterina Shulha. Il film è la terza puntata della trilogia di Cetto La Qualunque, il personaggio creato da Albanese. Dopo averlo visto sindaco, Cetto La Qualunque si è ritirato in Germania ed è un ricco imprenditore della ristorazione italiana, con moglie tedesca e un figlio; è inoltre imparentato con suoceri nazisti che lo odiano perché italiano.

Il 27 novembre esce “Frozen 2 – Il segreto delle arendelle″, che racconta il viaggio di Elsa e dei suoi compagni verso luoghi pericolosi alla ricerca dell’ignoto nel quale scoprirà alcune verità riguardanti il suo passato. Elsa dovrà alla fine ricorrere a tutti i suoi poteri per salvare il mondo.

Il 28 novembre esce il film “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen con Jude Law, che racconta la vicenda di una coppia di ragazzi che frequentano il college e che organizzano un weekend a New York; inizia così un’avventura piena di sorprese e di contrattempi. La costante del film è la pioggia.