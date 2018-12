I film al Cinema per Natale e Santo Stefano 2018

Sicuramente si tratta di una tradizione nata in epoca recente, ma rimane comunque tradizione per moltissime famiglie italiane l’usanza diffusa di andare al cinema per Natale e Santo Stefano. Quali sono i film che il pubblico italiano troverà al cinema per le feste del 2018? Questi i film e le trame per aiutarvi nella scelta.

“Il Ritorno di Mary Poppins” è sicuramente il film più atteso della stagione e quello che potrà maggiormente attirare le famiglie. La pellicola della Disney è un sequel del celeberrimo film con Julie Andrews; la famosa tata britannica ritorna dalla famiglia Banks per aiutarli a superare un nuovo momento difficile.

Non poteva sicuramente mancare nelle sale il classico cinepanettone all’italiana, che quest’anno si intitola “Amici come prima” e vede il ritorno della storica coppia Boldi – De Sica. Per diversi anni i due attori, dopo decine di cinepanettoni realizzati insieme, avevano smesso di collaborare ma, come suggerito dal titolo della nuova pellicola, i dissapori sono stati messi da parte e sono tornati più uniti che mai.

Tornando ai film per le famiglie, sarà sicuramente un successo anche “Bumblebee“, nuovo film della serie dei Transformers, che racconta le origini di Bumblebee e la sua straordinaria amicizia con una ragazza. Per i più piccoli il 25 dicembre uscirà nelle sale il cartone animato “Spider-Man: un nuovo universo“, già campione di incassi in America, che presenta una nuova visione dell’Uomo Ragno, fresca e moderna e accontenterà sia adulti che bambini appassionati del supereroe newyorkese.

Chi preferisce film più impegnati potrà gustarsi la grandiosa interpretazione di Julia Roberts nel dramma familiare “Ben is Back“, nel quale l’attrice interpreta una madre alle prese con il ritorno del figlio da una clinica di disintossicazione in tempo per le feste di Natale. Direttamente dal Festival di Cannes arriva nelle sale anche “Cold war“, dramma polacco sulla storia d’amore tra una cantante ed un musicista durante la Guerra Fredda. Il film, che è valso a Paweł Pawlikowski il premio come miglior regista a Cannes, è il candidato polacco per i prossimi Oscar.

I fan di Robert Redford non potranno perdersi “Old Man & the Gun“, l’ultima apparizione del noto attore sul grande schermo, in quanto Redford ha da tempo annunciato il ritiro dalle scene proprio dopo questo film, che racconta la fuga dal carcere del settantenne Forrest Tucker e la conseguente caccia al fuggitivo. E’ disponibile quindi quest’anno un’ampia scelta, capace di accontentare i gusti di tutti. Qualunque film verrà scelto dagli italiani per queste feste, auguriamo a tutti una splendida visione.