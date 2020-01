I due youtubers Luì e Sofì debuttano al cinema con "La vendetta del Signor S"

Luì e Sofì, due giovani siciliani, ogni giorno caricano su YouTube video inediti che raccontano le loro avventure e vicissitudini: “Siamo dei vlogger, riprendiamo ogni giorno la nostra vita e la condividiamo con milioni di persone”. I due fidanzati sono conosciuti come i “Me contro te” e vantano una popolarità da quattro milioni e mezzo di iscritti nel proprio canale. I loro numerosissimi fan, chiamati con affetto “trote”, hanno rivoluzionato la vita dei due ragazzi, che grazie alla loro notorietà stanno avviando un grande percorso di crescita professionale.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, partiti da Partenico, hanno cambiato la loro quotidianità dedicandosi con grande innovazione al mondo digitale; infatti sempre più bambini e giovani adolescenti si rivedono nei loro video rifugiandosi in momenti di enorme divertimento e allegria: “Sapere di avere un pubblico composto principalmente da bambini ci rende coscienti della responsabilità che abbiamo”.

Un ulteriore passo in avanti per i due amati youtubers è la produzione di un film intitolato “La vendetta del Signor S”, che uscirà in tutte le sale cinematografiche a partire da venerdì 17 gennaio 2020. Per la regia di Gianluca Leuzzi, i due fidanzati faranno i conti con il loro storico nemico, ovvero il Signor S, che vuole accaparrarsi l’ambito premio Like Award, conferito da YouTube.

Con la collaborazione di Cattivius, il Signor S rapisce Luì e Sofì costringendoli a rimanere segregati nel suo laboratorio sotterraneo. Sostituendoli con due cloni, il Signor S promuove video per bambini celando dietro ai like terribili segreti. Grazie all’ausilio della sua collaboratrice Perfidia, il Signor S conquista l’attenzione dei più piccoli con speciali slime, ma tale inganno troverà un diverso risvolto.

In molte località tutti i biglietti disponibili sono stati venduti in meno di 24 ore, così da mandare sold out alcune sale cinematografiche per la prima del film. Visto il grande riscontro, soprattutto nel pubblico più giovane, si prevede già un grande e soddisfacente risultato in termini di incasso. Nel cast sono presenti anche altri talentuosi attori tra cui: Marilisa Protomastro, Antonella Carone, Michele Savoia, Giustina Buonomo e molti altri.