I 70 anni del bello e dannato Mickey Rourke

Una carriera in discesa quella di Mickey Rourke, idolo degli anni Ottanta e uno degli uomini più desiderati, dopo aver interpretato “Nove settimane e mezzo” con Kim Basinger nel 1986. La sua vita è oggi fatta di eccessi tra botox e ritocchi vari, alcool e droghe che lo hanno portato a diventare un divo autodistruttivo.

Definito a suo tempo, un mito come James Dean, o un divo come Marlon Brando, è un attore ormai in declino. Arrivato alla soglia dei settanta anni appena compiuti, anni che dimostra appieno, uno degli ex uomini più belli al mondo, è ormai ricoperto da una maschera fatta di interventi chirurgici che lo hanno trasformato.

I tempi d’oro sono ormai finiti: un paio di mesi fa, Rourke ha fatto notizia per aver criticato la star di Top Gun, Tom Cruise, definendolo “irrilevante”. E’ stato chiacchierato più per i ruoli che ha rifiutato che per quelli che ha accettato. Rourke non ha avuto una infanzia facile, cresciuto in un quartiere periferico di Miami dalla madre, picchiato continuamente, dopo l’abbandono di suo padre, dal patrigno.

Decise di studiare boxe per rifugiarsi nello sport, ma alcuni infortuni lo costrinsero a lasciare. Durante il recupero, ha recitato una piccola parte in un’opera teatrale di Jean Genet all’Università di Miami. “Non sapevo cosa diavolo stavo facendo, ma l’ho adorato”, ha dichiarato. Poi è andato a New York all’Actor’s Studio.

È noto principalmente per la partecipazione a film come Rusty il selvaggio (1983), L’anno del dragone (1985), Angel Heart – Ascensore per l’inferno (1987), Sin City (2005), The Wrestler (2008) interpretazione che gli ha fatto vincere il leone d’oro a Venezia, il capolavoro di Darren Aronofsky per cui venne candidato all’Oscar. Nel 2010 ha interpretato inoltre “I mercenari – The Expendables”, e ha avuto il ruolo di Whiplash antagonista nel film Iron Man 2.