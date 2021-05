Henry Cavill sarà protagonista del remake di "Highlander"

Henry Cavill è pronto a scambiare il mantello di Superman per un kilt. L’attore britannico è sarà infatti il protagonista del remake di “Highlander – L’ultimo immortale”, come riportato dal sito americano Variety. Le voci sul possibile casting del film si erano già diffuse online qualche giorno fa, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale della notizia del ruolo di Cavill.

L’attore, recentemente comparso nello Snyder Cut di “Justice League”, comparirà nel reboot del film del 1986. Il classico del fantasy aveva come protagonisti attori del calibro di Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown nei ruoli di guerrieri immortali che combattevano fino alla morte affinché solo uno di loro potesse rimanere.

“Sono un fan di Highlander da quando ero bambino“, ha confessato Cavill su Instagram venerdì. “Dai film in tutta la loro gloria anni ’80 accompagnata dai Queen, allo show televisivo con un attore che somigliava tantissimo ad uno dei miei fratelli“. I Queen registrarono diverse canzoni per la colonna sonora del film originale, tra cui la hit “Who wants to live forever”, e l’enorme successo di “Highlander” portò alla realizzazione di quattro sequel, una serie animata ed un telefilm.

Henry ha aggiunto che ultimamente ha esplorato le sue origini scozzesi durante le sue ricerche per il film film, ed ha postato foto dai libri “Questi maledetti Kilt” e “Quindi indosserai un kilt”, insieme ad un pugnale ed una bottiglia di Scotch. Non è stato annunciato il ruolo dell’attore 38enne nel reboot del film, ed ancora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul resto del cast o sulla possibile trama.

Il remake sarà prodotto dalla Lionsgate e diretto da Chad Stahelski, l’uomo dietro i film della serie di ” John Wick” che sta lavorando al progetto dal 2019. “Stiamo cercando di creare un universo senza sbagliare al punto di non poter continuare più la storia. La amiamo tantissimo, la tratteremo con cura“, ha detto Stahelski.