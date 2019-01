Hayaho Miyazaki si prepara a tornare con due nuove pellicole

Il genio dell’animazione, ovvero il giapponese Hayao Miyazaki, è pronto a tornare per accontentare tutti i suoi fans con due nuove pellicole che approderanno al cinema prossimamente. Dopo “Il castello errante di Howl”, “Il mio vicino Totoro” e altri film, chissà cosa ha in mente per tutti i suoi spettatori.

Ad annunciare l’arrivo dei due film è l’account Twitter di Vincent Maraval, colui che ha fondato la compagnia Wild Brunch e che si esprime in questi toni: “Miyazaki senior e junior sono al lavoro. Due nuove produzioni dello Studio Ghibli. I disegni sono in-cre-di-bi-li! Un’emozione grandissima”. Chissà cosa ha intenzione di riservare questo maestro dell’animazione.

Appena hanno saputo la notizia, i suoi fans hanno invaso con domande e cuoricini l’account Twitter, cercando di capire quali possano essere i due film con cui è pronto a sbarcare nuovamente al cinema. Sembra che la protagonista di una delle due pellicole sia Kimi-tachi wa Do Iriku Ka, attrice nel film “How do you live”, tratto dal libro del giornalista giapponese Genzaburo Yoshino. Sull’altro film non ci sono ancora notizie in merito.

A quanto pare il regista ha deciso di passare il testimone al figlio Goro, che continua a lavorare con lo Studio Ghibli. L’ultimo lavoro di Miyazaki, “Si alza il vento”, risale a sei anni fa, quando il regista annunciò di aver deciso di interrompere la sua attività andando in pensione; questa bella notizia, invece, lascia tutti di stucco, in attesa di capire quando usciranno i nuovi lavori.

I film dovrebbero uscire tra qualche anno e lo stesso regista, nello scorso mese di ottobre, aveva dichiarato che avrebbe impiegato diverso tempo per portare a terminare i suoi nuovi lavori. Uno dei due film sembra ruotare intorno alla figura di un uomo e alle domande che questi si pone su come si vive in quanto esseri umani. Il figlio di Miyazaki ha già lavorato a due produzioni, “I racconti di Terramare” e “La collina dei papaveri”.