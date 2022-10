Harry Potter, addio al gigante buono Hagrid: è morto l’attore Robbie Coltrane

Ascolta questo articolo

Il gigante buono Hagrid, al secolo Robbie Coltrane, è venuto a mancare in queste ore e il mondo è rimasto sconvolto da questa notizia improvvisa. La saga di “Harry Potter” lo aveva reso famoso in tutto il mondo, purtroppo ora quel pubblico che tanto lo ha amato, lo dovrà salutare per l’ultima volta.

L’ufficio stampa dell’attore ha dato la triste notizia, poi diffusa dalla testata The Hollywood Reporter: “Il suo ruolo ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre due decenni ” ha dichiarato il suo agente. Così il mondo è stato messo al corrente dell’improvvisa scomparsa dell’attore scozzese che ci ha lasciati all’età di 72 anni dopo aver lottato contro la malattia per ben due anni.

La carriera di Robbie Coltrane

L’attore arriva da una famiglia in cui il padre era medico, mentre la madre pianista. All’età di 20 anni inizia a muovere i primi passi nel teatro e nel cinema usando lo pseudonimo con cui tutti lo conosciamo – Robbie Coltrane – abbandonando il suo vero nome, Anthony Robert McMillan.

La sua carriera parte negli anni ’80, ma solo grazie alla saga del maghetto Harry Potter, arriverà al successo planetario e sarà presente in tutti e 8 gli episodi. Sposato con la scultrice Rhona Gemmell, il loro matrimonio durò dal 1999 al 2003 e nacquero Alice – oggi 30 anni – e Spencer – 24 anni -.

La morte dell’attore è avventa in un ospedale vicino alla sua casa in Scozia, nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere. Solo un anno fa Coltrane è apparso in una reunion organizzata con il cast di Harry Potter in occasione del ventennale del primo episodio della saga “Harry Potter e la pietra filosofale” uscito al cinema appunto nel 2001.

La partenza nel teatro gli ha fatto da trampolino di lancio per arrivare poi al cinema e ottenere parti in film come “Flash Gordon” e “Mona Lisa“. Da menzionare, oltre alla saga di Harry Potter, altre interpretazioni in pellicole come “James Bond, Goldeneye e 007 – Il mondo non basta” con la parte di Valentin Dmitrovich Zukovsky.