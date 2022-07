Ascolta questo articolo

Il 13 luglio è una data importante perchè l’iconico Harrison Ford compie 80 anni, ma per lui il tempo è clemente in questi giorni infatti si trova alle prese con le riprese di Indiana Jones 5 un nuovo capitolo della fortunata saga dell’archeologo che lo ha reso famoso, oltre certo a Blade Runner e Star Wars.

Ha una carriera di 60 anni alle spalle, Nato a Chicago il 13 luglio 1942, non sembrava destinato al mondo del cinema, iniziò infatti facendo il falegname ad Hollywood e qui mentre stava riparando il tetto di un importante regista, venne notato, e scritturato per una parte in American graffiti, da giovane venne anche espulso dall’Accademia di arte drammatica.

Fu poi lo stesso regista George Lucas che lo scelse per il ruolo di Han Solo in STar Wars, la fortuna venne però con Indiana Jones, il primo capitolo della serie cinematografica è nata proprio da una conversazione tra Steven Spielberg e George Lucas. Lucas in vacanza alle Hawaii raggiunto da Spielberg disse di avere in mente un’avventura incentrata su un archeologo.

Lucas scrisse la storia che poi Spielberg avrebbe diretto e che avrebbe dato a Harrison Ford la consacrazione che l’attore non si sarebbe mai aspettato. Il nuovo capitolo che uscirà nel 2023, è gia al centro dell’attenzione dei fan che impazzano su Twitter parlando di Ford come la personificazione di Indiana.

Nonostante gli indimenticabili ruoli degli anni ’70 e ’80, seguiti da una lunghissima e poliedrica carriera, Harrison Ford non ha mai ricevuto un premio Oscar, venendo candidato per la statuetta una sola volta nel 1986 per il film “Witness – Il testimone”. Di lui ricordiamo anche il famoso film Air Force One, Il fuggitivo, inoltre è un pilota di aerei ed elicotteri, Indiana è oggi un monumento, se si pensa che la sua giacca e il suo cappello Fedora sono in esposizione al prestigioso Smithsonian Institution di Washington.