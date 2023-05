Guy Ritchie pronto a dirigere un nuovo film

Appena finito un lavoro, Guy Ritchie si mette già all’opera su una nuova pellicola. Sono passate solo due settimane da quando sono finite le riprese del nuovo progetto dell’inarrestabile regista, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, uno spy thriller. Secondo quanto riportato da Dealine, Ritchie è pronto a dirigere un nuovo action movie con un budget molto alto.

Le riprese sono già alle prime fasi di sviluppo e a collaborare con lui ci sono Henry Cavill, noto anche come Uomo d’acciaio, il divo di Hollywood Jake Gyllenhaal ed Eiza González. Nessuno titolo all’orizzonte (per ora) e le notizie rilevano pochi dettagli. Si sa che il regista intede investire molto su questo film, il budget a disposizione è alto. Il film verrà presentato al Marché du film del Festival di Cannes e le riprese dovrebbero cominciare già la prossima estate, in Spagna.

Il regista ha chiamato a sé nomi ben noti all’interno di Hollywood e che conosce molto bene: Henry Cavill, già presente in due suoi film: The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024) e Operazione U.N.C.L.E (2015), è pronto a collaborare nuovamente con Guy Ritchie per la terza volta. Anche Jake Gyllenhaal aveva preso parte ad un altro film di Ritchie, ovvero, il war movie The Covenant (2023), ed è pronto a collaborare nuovamente con il regista.

Infine la giovane star in ascesa Eiza González, nota per aver preso parte a Baby Driver – Il genio della fuga (2017), Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019), Godzilla vs. Kong (2021) ed Ambulance (2022) con cui ha lavorato proprio con Jake Gyllenhaal; ritorna a collaborare con Guy Ritchie dopo aver preso parte a due suoi progetti: Operation Fortune e The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Per quanto riguarda la trama, la storia dovrebbe ruotare attorno a due specialisti dell’estrazione, interpretati da Cavill e Gyllenhaal, che hanno l’ardito compito di individuare il piano di fuga per una negoziatrice. Il tutto dovrebbe essere intriso dell’umorismo tipico di Guy Ritchie, diventato, ormai, maestro dei film action grazie al suo stile unico.

Non si possono di certo dimenticare i suoi film: Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000), Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011), The Gentlemen (2019), Aladdin (2019) e via dicendo. L’inarrestabile regista ha molti progetti in corso: nel 2024 uscirà The Ministry of Ungentlemanly Warfare, inoltre dovrebbe occuparsi anche del remake in live action di Hercules e del sequel di Aladdin. Non resta che aspettare, quindi, nuove dichiarazioni.