Guarda "Captain Marvel" 116 volte: nuovo Guinness World Record

Negli anni si ha avuto la possibilità di assistere ai record più strani e quello conquistato recentemente in ambito cinematografico non è da meno. Un ragazzo di nome Steve Ruppel, proveniente dal Wisconsin, ha ottenuto un Guinness World Record per aver guardato per ben 116 volte il film “Captain Marvel“, uscito il mese scorso al cinema.

Il record precedente apparteneva ad un appassionato che si fa chiamare Nem e aveva visto “Avengers: Infinity War” 103 volte. Inoltre, come se non bastasse, il film lo ha visto anche nello stesso cinema, il Marcus Cedar Creek di Rothschild. In sole sei settimane, le ore di visualizzazione sono state 237.8, e per riuscire nell’impresa Ruppel ha dovuto prendere delle pause dal suo lavoro.

Basti pensare che è arrivato a vedere il film fino ad un massimo di 7 volte al giorno. L’appassionato ha dovuto combattere il sonno provocato dal guardare continuamente lo stesso film e in un’intervista ha spiegato che per evitare colpi di sonno, ogni volta che vedeva la proiezione, si concentrava su particolari nuovi del film, come ad esempio oggetti particolari sullo sfondo e così via.

Per riuscire a testimoniare le sue imprese, oltre a scattarsi delle foto nelle sale del cinema, ha anche fatto firmare degli attestati che dimostrano la partecipazione ad ogni singolo evento. Un esempio della sua attenzione ai dettagli è stato quando nel film, ambientato nel 1995, è stato fatto riferimento al mese di giugno, in cui viene mostrata la luna piena.

Dopo una ricerca su internet, il ragazzo ha scoperto che proprio in quel mese ed in quell’anno si è verificata una sola luna piena, il 13 giugno 1995. Un record degno di nota è anche quello registrato dal film “Captain Marvel”, in quanto ha registrato 400 milioni di dollari di incasso, un dato che dimostra il successo della pellicola.