Una vacanza in Turchia si è consumata in un incubo per l’attrice britannica Sarah Parish, 53 anni, che ha subito un incidente in cui si è fratturata la spina dorsale. Sarah è stata urgentemente ricoverata in ospedale.

Oltre alla spina dorsale danneggiata, l’artista, celebre per le sue interpretazioni nelle serie Cutting it e Bancroft, ha riportato anche alcune costole rotte.

Dalla festa in Turchia al post nel letto d’ospedale

La Parish ha inizialmente pubblicato un video relativo alla celebrazione della festa della Repubblica in Turchia, accompagnandolo con la seguente frase: “Festa della Repubblica in Turchia!Festeggiamo”. A quanto pare, la gioia per i festeggiamenti è durata poco, dato che l’attrice ha pubblicato da lì a poco una foto che la immortala su un letto d’ospedale.

Il post è accompagnato dalla seguente didascalia: “Una costola rotta? No, no, non è abbastanza per questo c***o di spirito”, precisando: “Trascorrere un paio di giorni in più in Turchia, ma non nell’adorabile @hillsidebeachclub. All’ospedale turco locale. FFS”, e poi ancora: “Sembra davvero che la vita stia prendendo una brutta piega questo momento”.

Sarah Parish è stata subito confortata dopo il suo incidente da molti dei suoi amici attori. Tra questi Catherine Tyldesley, ex star di Coronation Street, che ha detto: “Oh dannazione, amore! Guarisci presto!” e dalla star di Friday Night Dinner Tracy-Ann Oberman, che ha scritto: “Oh Sara, poverina.Torna a casa il prima possibile. Spero che tu non stia soffrendo troppo e se hai bisogno di qualcosa, faccelo sapere”.

L’attrice è sposata con l’attore inglese James Murray.Si sono conosciuti sul set di Cutting It, dove interpretava Liam Carney.I due si sono quindi sposati nel dicembre 2007, con il matrimonio che si sarebbe svolto nella campagna dell’Hampshire circondato da amici e familiari. Un anno dopo essersi sposata con James Murray, Sarah rimase incinta del loro primo figlio, previsto per il 40esimo compleanno di Sarah.

Ella-Jayne è nata con una malattia genetica rara, la sindrome di Rubinstein-Taybi, e purtroppo è morta nel 2009, otto mesi dopo la sua nascita.A seguito della loro tragedia, Sarah e James continuano a raccogliere fondi per l’Unità di terapia intensiva pediatrica (PICU) al Southampton General Hospital, in memoria della figlia.