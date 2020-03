Grant Gustin interpreterà Barry Keenan nel film "Operation Blue Eyes"

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Sono molta di curiosa di vedere Grant Gustin all'opera in un progetto così diverso da quelli in cui l'ho potuto ammirare finora, come "Glee" e "The flash". Penso sia davvero un bravissimo attore e apprezzo il suo essere completo, avendolo apprezzato in "Glee" sia come attore che come cantante e ballerino.