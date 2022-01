Golden Globes: trionfano Campion e Spielberg

Edizione particolare quella di quest’anno dei Golden Globes, in cui Paolo Sorrentino con la sua “È stata la mano di Dio” è rimasto a bocca asciutta non vincendo nessun premio nella categoria miglior film straniero, andato invece a “Drive my Car”. Per quanto riguarda il miglior attore protagonista i premi sono andati a Michael Keaton con la serie tv andata in onda su Disney Plus, Dopesick ed a Will Smith con il suo King Richard, che interpretava il padre delle sorelle campionesse di tennis Williams.

Ma ad aver vinto e meritato il successo cme miglior film è stato il musical diretto dal grande Steven Spielberg “West Side Story” e il film western di Jane Campion “Il potere del cane” visibile su Netflix, la cerimonia non è andata in onda sui grandi schermi e nemmeno in streaming e non erano presenti nemmeno star, il tutto blindatissimo con la nomination a voce e via twitter.

La cerimonia è avvenuta a Los Angeles, per quanto riguarda i film d’animazione candidato Luca della Pixar, ma al suo posto ha trionfato Encanto, della Disney visibile su Disney Plus, nelle serie tv Netflix, O Yeong–Su, l’anziano giocatore 001 di Squid Game, ha vinto il premio per il miglior attore non protagonista.

Nicole Kidman ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per Being the Ricardos, la Miglior canzone originale: “No Time to Die”, No Time to Die del film 007 ha trionfato ed anche Hans Zimmer per la colonna sonora di Dune, il film distopico futuristico con Timothee Chalamet.

I tweet sono stati molto veloci ringraziando velocemente i partecipanti alla 79esima edizione dei Golden Globe per la loro candidatura e i premi vinti. dove si invita a cliccare sul link del sito web per visualizzare tutti i vincitori. La vittoria non è indicativa degli Oscar che ci saranno a marzo e verranno nominate le candidature a febbraio.