Gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo gratis. Ecco dove

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo viene dal forte successo registrato dall’ultimo film, “Odio l’estate”, diretto da Massimo Venier. Uscito nelle sale il 20 gennaio 2020, dopo 6 settimane di programmazione l’incasso totale si aggira intorno ai 7.45 milioni di euro.

Ma il trio è conosciuto al grande pubblico soprattutto per i propri sketch teatrali, in cui ha ottenuto i primi successi grazie ai “I corti di Aldo, Giovanni & Giacomo” registrati al Teatro Nuovo di Ferrara il 28 e il 29 marzo 1995. Sono infatti intramontabili gli sketch come “Il Conte Dracula e Nico”, “Spettatori in platea”, “Tre gemelli” e “In montagna”.

Gli spettacoli teatrali su YouTube

Fino a questo momento Aldo, Giovanni e Giacomo hanno cercato di mostrare la loro vicinanza al pubblico in svariati video pubblicati sui propri canali social. Per esempio, Giovanni Storti, oltre a collaborare con un video dei giovani youtuber “I Pantellas”, sta raccontando la storia delle piante e della natura in generale, mentre Giacomo Poretti ha voluto ricordare il suo passato da infermiere augurando il meglio ai medici che stanno lavorando incessantemente per combattere il Coronavirus. Anche Aldo Baglio, insieme alla moglie Silvana Fallisi, ha registrato una clip mentre strimpella una chitarra.

Ma ora su YouTube stanno arrivando gli interi spettacoli teatrali registrati da Aldo, Giovanni e Giacomo: ne sarà caricato uno a settimana per otto settimane, ogni giovedì a partire da oggi. Va ricordato che lo spettacolo resterà sul loro canale solamente per sette giorni, per poi essere sostituito con un altro.

Si partirà con “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo“, spettacolo registrato per celebrarne i 25 anni di carriera, nel corso del 2016, in 15 città italiane e 5 città europee. La regia, come per ogni loro lavoro teatrale, è stata diretta da Arturo Brachetti, trasformista, attore e regista teatrale conosciuto in tutto il mondo.