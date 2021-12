Il mondo del cinema e della tv è in lutto a causa della prematura scomparsa di una nota attrice e doppiatrice. Si tratta di Sayada Kanda, di 35 anni, molto nota in Giappone e in altre parti del mondo. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, la donna è caduta da una finestra situata al 14esimo piano dell’hotel in cui alloggiava, a Sapporo, in Hokkaido. Al momento sono in corso le relative indagini sul decesso della giovanissima artista.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari con le ambulanze, i quali però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della Kanda. La polizia ha eseguito tutti i rilievi del caso: tra le prime ipotesi trapelate c’è quella del suicidio. Le autorità nipponiche credono che la donna abbia compiuto un gesto volontario. Sayada Kanda era figlia dell’attore Masaki Kanda e della cantante Seiko Matsud. La sua scomparsa ha scosso davvero tutti.

I fatti

Sayada Kanda, come già detto in apertura, sarebbe caduta da una finestra che si trovava al 14esimo piano di una struttura ricettiva. Quando i soccorritori sono arrivati la situazione è apparsa subito grave, per cui, dopo essere stata stabilizzata, la 35enne è stata trasferita immediatamente in ospedale con codice rosso e intubata.

Per lei però non vi è stato nulla da fare: a nulla sono serviti i vari tentativi di rianimazione praticati sulla malcapitata. A dare per primo la notizia del decesso dell’attrice nipponica è stato il The Yomiuri Shimbun. Tantissimi messaggi di cordoglio sono arrivati dalle migliaia di fan sparsi in Giappone e nel resto del mondo.

La Kanda era nota anche come cantante. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli sul decesso di questa nota attrice nipponica. Al momento non si conosce neanche il motivo per il quale la donna avrebbe compiuto improvvisamente l’estremo gesto.