"Frozen 2 – Il segreto di Arendelle," online il trailer italiano

“Frozen – Il regno di ghiaccio“, il famoso film di animazione della Disney, ha ottenuto grande successo tra i piccini e gli adulti, che sono rimasti incantati dai paesaggi e dalla storia. In seguito ai grandi incassi registrati al botteghino, sta per arrivare il sequel, dal titolo “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle“. Vediamo la trama, come si è sviluppato e quando sarà fruibile in Italia.

“Frozen – Il regno di ghiaccio”, uscito nel 2013, è stato un film che ha spodestato i canoni classici del vero amore. Chi ha visto il film si è reso conto che a risvegliare Elsa, la sorella di Anna, dall’incantesimo non è stato il Principe Azzurro, come avviene in ogni favola Disney che si rispetti, bensì la sorella, simbolo dell’unione e della forza che le unisce.

Frozen è stato il film Disney che ha incassato di più per quanto riguarda i film di animazione, oltre ad essere stato anche il primo classico della Disney ad aver vinto l’Oscar come Miglior film di animazione e ad essersi aggiudicato il premio dell’Academy Award per la miglior canzone, ovvero “Let it go”. Ora l’attesa è tutta per il sequel, che uscirà nelle sale americane il 22 novembre, mentre in Italia a pochi giorni dal Natale, ovvero il 12 dicembre 2019.

Per quanto riguarda il sequel, è già possibile vedere online il trailer italiano e provare a capire di cosa si tratta e come proseguirà la storia. Un sequel in cui ritroviamo gli stessi personaggi del primo: da Anna, Elsa, sino all’amico Kristoff con la renna Sven e il simpatico pupazzo di neve parlante, Olaf.

La regia è, ancora una volta, affidata a Jennifer Lee e Chris Buck. Per quanto riguarda il doppiaggio dei personaggi, non ci sono cambiamenti: Serena Autieri è Elsa, Serena Rossi è Anna, Enrico Brignano è Olaf e Paolo De Santis è Kristoff. La musica e le canzoni sono affidate alla stessa coppia di compositori, ovvero Kristen-Anderson Lopez e Robert Lopez, premiati con l’Oscar nel 2014.