Frankenstein Junior, il capolavoro di Mel Brooks torna al cinema

Ascolta questo articolo

“Si può fareeeee!”, la pietra miliare del cinema di Mel Brooks, “Frankenstein Junior” compie cinquant’anni e grazie a Nexo Digital torna nelle sale cinematografiche a febbraio. Quante risate ci siamo fatti con questo capolavoro che ha fatto la storia del cinema.

Il protagonista Gene Wilder, il dottor Frankenstein, e il suo valido aiuto Igor, cioè Marty Feldman, tornano insieme per farci rivivere l’atmosfera del film in bianco e nero più acclamato di tutti i tempi; dal 27 febbraio al 1° marzo sarà restaurato ma con lo storico doppiaggio di Oreste Lionello. L’evento si intitola “Frankenstein Junior Night al Cinema”, agli spettatori è consigliato di presentarsi in sala travestiti come i loro beniamini, ovvero gli attori nel film, per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva.

Si potranno fare foto ricordo da postare su Instagram con l’hashtag #FrankensteinJuniorNightAlCinema. La scelta di riportare il film di Mel Brooks al cinema potrebbe inserirsi anche in una strategia di fidelizzazione del pubblico, in modo da riportare le persone nelle sale cinematografiche dato che Netflix e le altre piattaforme streaming stanno facendo allontanare il pubblico dal cinema tradizionale.

Si parla di scommessa già vinta, perchè i vecchi cult sono quelli più apprezzati dal pubblico ed hanno un ottimo riscontro in sala, piuttosto che qualcosa di nuovo di cui lo spettatore appare poco convinto e preferisce non andare a vederlo al cinema. Ne è un esempio Titanic, il film di James Cameron che tornerà al cinema a partire dal 9 febbraio.

L’obiettivo è creare una vera e propria community di modo che lo spettatore possa essere elettrizzato dall’idea di tornare in sala e allo stesso tempo condividerlo sui social, dove tutti noi invochiamo a gran voce: “Ritornate al cinema, assistete ad una proiezione cinematografica, non permettete che i cinema chiudano i battenti, il cinema è arte e cultura, rispecchia noi stessi”.