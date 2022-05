Festival di Cannes: tutte le star in arrivo sulla Croisette

Ascolta questo articolo

Al via Il 75 ° Festival di Cannes, il cinema torna a splendere, quest’anno si preannuncia interessante con vip americani e provenienti da tutto il mondo, a sfilare sul red carpet saranno infatti l’attore Forest Whitaker che vincerà la palma d’oro onoraria, l’attore sarà l’ospite d’onore della cerimonia di apertura, presenti l’irreprensibile Marion Cotillard e Léa Seydoux.

Quest’ultima che sarà tra le protagoniste, presenterà l’ultimo film di David Cronenberg (La mosca) Crimes of the future, presente anche Viggo Mortensen (Il Signore degli anelli) che con il regista ha fatto “A history of violence”, e Kristen Stewart (Twilight) tra gli attori americani presenti tra l’altro Tom Cruise, Miles Teller (Whiplash) e Jennifer Connelly.

Tom presenterà il suo ultimo film su Top gun, Maverick, inoltre saranno presenti Tilda Swinton (Dr Strange), Idris Elba, Anne Hathaway (premio Oscar per “Les Miserabiles”), Jeremy Strong (Succession) e Anthony Hopkins (premio Oscar per “Il silenzio degli innocenti” e “The Father”), inoltre Baz Luhrmann che presenterà il suo ultimo film su Elvis Presley, con Tom Hanks e Austin Butler.

Tra gli italiani saranno presenti Alessandro Borghi (Sulla mia pelle) e Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot) per presentare il loro ultimo film “Le otto montagne”, inoltre Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio dopo la Palma d’oro alla carriera dell’anno scorso, presenterà “Esterno notte”, la serie tv dedicata al rapimento di Aldo Moro.

L’immagine rappresentativa del Festival sarà quella della locandina di The truman show con Jim Carrey con la scritta 75°. Sarà presentato al 75° Festival di Cannes “Il teorema della felicità”, film di Luca Fortino con Andrea Tidona, Orio Scaduto e il giovanissimo Antonio Tancredi Cadili. Si tratta di una fiaba urbana che racconta i giorni del primo lockdown durante la pandemia, attraverso l’esperienza di un bambino. Protagonista Andrea Tidona, Nastro d’argento per “La meglio gioventù” nel 2003.