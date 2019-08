Festival del Cinema di Venezia, ecco tutte le star in arrivo

Ormai ci siamo. La 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha aperto i battenti e sono tantissimi gli ospiti, le star, le attrici e i registi che animeranno questi giorni incandescenti fino alla proclamazione del vincitore che porterà a casa il Leone d’Oro. Ecco tutta la parata di stelle che possiamo ammirare in Laguna.

Mercoledì 28 agosto, il primo giorno del Festival, saranno presenti la madrina, ovvero Alessandra Mastronardi, insieme al direttore della mostra, Alberto Barbera e il Presidente della Biennale, Paolo Baratta, che apriranno la strada a tantissimi attori, registi e ai vari film in programma. La vérité di Kore-Eda-Hirokazu con protagonisti Juliette Binoche, Ethan Hawwke e Catherine Deneuve è il film che fa da apripista a questa nuova edizione.

Giovedì 29 agosto, il regista spagnolo Pedro Almodovar riceverà il Premio alla Carriera e la consegna del Leone d’Oro. Inoltre, vi è la presentazione di ben due film in concorso: Marriage story con protagonista Scarlett Johansson; Astra con Brad Pitt che veste i panni di un astronauta e nel cast c’è anche Liv Tyler e Donald Sutherland.

In questa giornata si ha anche l’occasione di assistere al primo film da regista di una donna dell’Arabia Saudita che porta in Laguna ‘The Perfect Candidate’, un lungometraggio interamente girato nel suo paese di origine. Si racconta la storia di una giovane donna saudita il cui controllo all’aeroporto è rifiutato a causa di un permesso scaduto rilasciato al padre. Vi è anche spazio per gli italiani con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso protagonisti del film ‘5 è il numero perfetto’, in concorso alle Giornate degli Autori.

Sabato è l’occasione per il primo film italiano in concorso, ovvero ‘Il Sindaco del Rione Sanità’ di Mario Martone, che è una trasposizione della commedia in tre atti scritta da Eduardo De Filippo e che viene portata sul grande schermo. In laguna arriverà anche Joaquin Phoenix, il nuovo film di Salvatores, lo stesso Polanski fino al 7 settembre con il grande finale che si chiude con un film che racconta la storia di Mick Jagger, leader dei The Rolling Stones.