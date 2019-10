Festa del Cinema di Roma, il programma e gli ospiti

Ieri nella capitale è stata inaugurata la 14esima edizione del Festival del Cinema di Roma, una manifestazione ricca di tantissimi eventi, ospiti e di grandi film. Un evento che è stato organizzato presso l’Auditorium Parco della Musica, ma le location sono varie, con moltissime star presenti per una edizione che vede per il quinto anno consecutivo al timone Antonio Monda. Ecco il programma e gli ospiti che animeranno la kermesse cinematografica.

Nella giornata d’inaugurazione, hanno sfilato sul red carpet i grandi nomi, da Edward Norton, il quale ha aperto il Festival con il suo film dal titolo ‘Motherless Brooklyn’ in cui veste i panni sia di regista che attore della pellicola. Oltre a lui, anche Bill Murray che, in questa edizione, riceve il Premio alla Carriera dal regista Wes Anderson, il quale ha lavorato con lui in vari film.

L’altro Premio alla Carriera che si consegna durante questi giorni (dura fino al 27 ottobre) è a Viola Davis, conosciuta soprattutto per “Le regole del delitto perfetto” e che ha vinto vari premi, tra cui l’Oscar e il Golden Globe per il film ‘Barriere’ di Denzel Washington. Nella giornata inaugurale presente anche John Turturro che veste i panni di attore e regista del film ‘Jesus Rolls’.

Oltre agli ospiti internazionali, è anche una kermesse che fa spettacolo con tantissimi nomi del mondo dello spettacolo nostrano e politici con una caterva di giornalisti e fotografi davanti a loro a immortalarli. Tra i politici era assente il sindaco, ovvero Virginia Raggi, mentre ha presenziato il Ministro della Cultura, ovvero Dario Franceschini, il quale ha commentato in questo modo la manifestazione: “Questo festival è una bellissima cosa, cresce ogni anno e cresce il cinema italiano”.

Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, ha usato le seguenti parole per definire il festival: “una cosa popolare, e soprattutto è una cosa per il cinema ed è una cosa anche per Roma”. Oltre a loro, erano presenti anche Gianni Letta, Lunetta Savino, Francesca Schiavo, Premio Oscar, ma anche Luca Barbareschi, Maria Grazia Cucinotta e moltissimi altri.