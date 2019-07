"Fast and Furious 9": controfigura di Vin Diesel in coma dopo una caduta da nove metri di altezza

Il set di Fast and Furious subisce un altro grave incidente. Dopo il famosissimo incidente del 30 novembre 2013 nella quale perse la vita Paul Walker mentre si trovava a bordo di una Porsche Carrera GT, ieri lo stuntman, nonché controfigura di Vin Diesel, Joe Watts ha subito un grave infortunio. Secondo le prime ricostruzioni lo stuntman sarebbe precipitato da un’altezza di oltre nove metri battendo la testa. Al momento è in coma indotto ed è stato traportato in ospedale in condizioni gravissime.

Il giornale Sun riporta che Vin Diesel ha assistito all’incidente ed è uscito dal set piangendo, con il viso pallido e al momento è sotto shock. A seguito di quanto accaduto, negli istanti immediatamente successivi alla caduta, le riprese sono state immediatamente sospese in maniera temporanea.

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati da Tilly Powell, la fidanzata dello stuntman Joe Watts, che tramite un post su Facebook fa sapere che le condizioni sono stabili ed è stato tenuto sotto controllo tutta la notte: “Il mio cuore è devastato. La sua famiglia e gli amici sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo”.

Saranno di vitale importanza le prossime ore per verificare l’andamento delle condizioni di salute, perché il trauma cranico è stato gravissimo. Sembra essere tornata la maledizione sul set di Fast and Furious, con la differenza che in questo caso l’incidente è avvenuto sul lavoro, molto probabilmente durante le riprese di una delle solite scene estreme in pieno stile Fast and Furious.

A questo punto chissà se saranno avviate delle inchieste o delle indagini per analizzare nel dettaglio quanto accaduto. Sicuramente le riprese del film subiranno dei ritardi, che provocheranno probabilmente un certo impatto in termini economici, ma le condizioni di salute dello stuntman al momento sono molto più importanti.