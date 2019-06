Emma Marrone attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino

Dopo la vittoria della nona edizione di “Amici“, Emma Marrone è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale italiano, vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche. Ora, dopo anni passati nel magico mondo della musica, ha sentito il bisogno di iniziare un’avventura tutta nuova. Infatti, in questi giorni, attraverso un post rilasciato su Instagram, ha rivelato a tutti i suoi followers che è pronta a cimentarsi come attrice in un film.

La cantante salentina parteciperà al nuovo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni“, che uscirà nelle sale cinematografice italiane a febbraio 2020. Le riprese del film sono iniziate proprio in queste ultime ore. L’ex vincitrice di “Amici”, sarà affiancata da diversi volti molto noti del cinema italiano, come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Nicoletta Romanoff.

Il post pubblicato da Emma sul suo profilo Instagram ha raggiunto i 25mila like in poche ore. Questo sta a significare che la notizia è stata molto apprezzata dai fan della cantante, che in diversi commenti hanno sottolineato il fatto che è una persona che sa mettersi in gioco, anche al di fuori della sua confort zone. In molti hanno incoraggiato la Marrone a cimentarsi in questa sua nuova esperienza lavorativa, rivolgendole parole d’affetto e piene di ammirazione.

In tanti hanno anche notato il cambiamento di look della cantante, visto che nelle ultime foto pubblicate ha cambiato colore di capelli, passando dal biondo al castano. Un cambio di look che ha destato molti sospetti, fino a quando non è arrivata la notizia della partecipazione al film di Muccino, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram che raffigurava la locandina del film in questione.

Altri fan, però, si sono preoccupati subito del fatto che la cantante potesse smettere di produrre nuove canzoni, ma la stessa Marrone li ha rassicurati, dicendo loro che non abbanonderà mai il mondo della musica; infatti sta lavorando sodo per portare avanti il suo nuovo progetto musicale, lavorando molto di più rispetto al solito per conciliare le due cose.